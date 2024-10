Du kannst aufsteigen, indem du einfach in Metaphor: ReFantazio duschst.

HQ

Metaphor: ReFantazio ist ein großartiges RPG, aber wie bei anderen Einträgen in diesem Genre müsst ihr vielleicht etwas XP-Farming betreiben, wenn ihr euch für euren nächsten Dungeon oder die nächste Begegnung ein wenig stärker fühlen wollt. Du denkst vielleicht, dass der einzige Weg, stärker zu werden, darin besteht, in Schlachten zu kämpfen, aber es gibt einen anderen Weg.

Wie von GamesRadar entdeckt, kannst du, sobald du Zugang zum Gauntlet Runner hast, an Bord springen, um dich zu reinigen, und beim Duschen eine kleine Menge an EP sammeln. Später im Spiel kannst du sogar dauerhafte Buffs erhalten, wenn du ein Bad nimmst, was beweist, dass Sauberkeit wichtig ist.

Wenn du duschst, vergeht keine Zeit im Spiel, sodass du dir keine Sorgen machen musst, etwas zu verpassen, wenn du dich dafür entscheidest, blitzsauber zu bleiben. Es dauert nicht lange, bis wir uns jemanden vorstellen können, der nur durch Duschen bis zum Maximum aufsteigt, genau wie der Typ in World of Warcraft, der seinen Charakter durch das Pflücken von Blumen auflevelte.