Ihr könnt das Jahr 2026 beginnen, indem ihr die Ukraine mit einem schönen Cosplay-Kalender unterstützt
Und nicht vergessen: Jeder brennende russische Panzer und jede brennende Drohne in der Ukraine kann nirgendwo anders angreifen.
Russland führt weiterhin Krieg gegen die Ukraine, und Drohnen stellen eine große Bedrohung dar. Das diesjährige Wohltätigkeitsprojekt sammelt Gelder für den "Kauf tragbarer Anti-UAV-Störgeräte zum Schutz ukrainischer Soldaten vor FPV-Drohnen in Frontregionen".
Dieser neue Cosplay-Kalender wird in zwei Größen ausgeliefert: L (Licht) - A3 (420x297 mm) und XL - A2 (587x395 mm), mit vertikaler Rahmung und auf glänzendem Papier gedruckt. Und da es sich um einen Kalender handelt, enthält er 12 Bilder ukrainischer Cosplayer sowie einige "Bonusmaterialien".
Der kleine L-Kalender kostet 40 USD, der größere XL-Kalender 50 USD. Hier könnt ihr euren Einkauf tätigen, um einen guten Zweck zu unterstützen.