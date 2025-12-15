Ihr könnt das Jahr 2026 beginnen, indem ihr die Ukraine mit einem schönen Cosplay-Kalender unterstützt

HQ

Russland führt weiterhin Krieg gegen die Ukraine, und Drohnen stellen eine große Bedrohung dar. Das diesjährige Wohltätigkeitsprojekt sammelt Gelder für den "Kauf tragbarer Anti-UAV-Störgeräte zum Schutz ukrainischer Soldaten vor FPV-Drohnen in Frontregionen".

Dieser neue Cosplay-Kalender wird in zwei Größen ausgeliefert: L (Licht) - A3 (420x297 mm) und XL - A2 (587x395 mm), mit vertikaler Rahmung und auf glänzendem Papier gedruckt. Und da es sich um einen Kalender handelt, enthält er 12 Bilder ukrainischer Cosplayer sowie einige "Bonusmaterialien".

Der kleine L-Kalender kostet 40 USD, der größere XL-Kalender 50 USD. Hier könnt ihr euren Einkauf tätigen, um einen guten Zweck zu unterstützen.