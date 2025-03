Du hast weniger als zwei Wochen Zeit, um Lies of P im Game Pass abzuschließen

HQ

Soulslike-Spiele sind in der Regel eine anspruchsvolle Erfahrung, die die meisten Spieler mit so wenig Ablenkungen wie möglich genießen. In der Tat ist es nicht ungewöhnlich zu hören, dass Sie, wenn Sie das Spiel nicht beendet haben und zu einem anderen Spiel übergehen und nach einer Weile zum ersten zurückkehren, höchstwahrscheinlich von vorne anfangen müssen, um Ihre Muskeln neu zu trainieren. Wenn du also vorhattest, Lies of P im Game Pass zu spielen, höre jetzt mit allem auf, was du spielst, denn hier ist deine letzte Chance.

Microsoft hat die Liste der Spiele veröffentlicht, die den Game Pass am 15. März verlassen werden, und Lies of P gehört dazu, zusammen mit Yakuza 5 und Yakuza 6: Song of Life. Lies of P gilt als eines der besten Soulslike-Spiele aller Zeiten und als das beste, das das Genre jemals außerhalb von FromSoftware hervorgebracht hat, also ist es definitiv eine Erfahrung, die wir dir empfehlen, besonders wenn der erste DLC später in diesem Jahr auf den Weg kommt.

Werdet ihr die letzten Tage von Lies of P im Game Pass nutzen?