Du hast nur sechs Stunden Zeit, um The Time I Have Left zu schlagen

The Time I Have Left ist ein Abenteuer-RPG, das nicht erwartet, dass du Dutzende oder Hunderte von Stunden damit verbringst, jeden Winkel und jede Ecke zu erkunden. Du hast sechs Stunden zu leben in diesem Spiel. Sechs Stunden, um ein unterirdisches Gelände zu erkunden und alle Geheimnisse darin zu lüften.

Auch wenn dies nach dem Boden für ein Horrorspiel klingt, erklärte Juan Yite vom Ground Game Atelier, dass The Time I Have Left zwar gruselig werden könnte, es aber kein Horrortitel ist. "Wir sind also kein Horrorspiel, das kann man sagen. Weil wir diese unheimliche Ästhetik haben, die mit der Erzählung des Spiels und dem Konzept dieser beiden Welten, mit denen wir spielen, verbunden ist. Aber es ist nicht darauf ausgelegt, etwas sehr Beängstigendes zu sein. Nur um dich ein bisschen zu verunsichern."

The Time I Have Left Da es sich nicht um einen Horror handelt, kann es sein Publikum erweitern und den Spielern die Möglichkeit geben, die Geheimnisse zu lüften, die in diesem interessanten Spiel verborgen sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem vollständigen Chat mit Juan Yite von IndieDevDay: