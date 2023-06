"Du hast noch nichts gesehen", sagt der Schauspieler Marvel's Spider-Man 2

HQ

Yuri Lowenthal, die Stimme von Peter Parker in Marvel's Spider-Man und seiner Fortsetzung, sagte kürzlich, dass wir nicht viel gesehen haben, wenn es um das Gameplay für das kommende Marvel's Spider-Man 2 geht.

Im Gespräch mit IGN auf dem roten Teppich der Spider-Man: Across the Spider-Verse-Premiere sagte Lowenthal: "Sie haben noch nichts gesehen ... Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Es ist nur das Thwip des Spider-Bergs."

Lowenthal glaubte, dass einige Leute der Meinung sind, dass Insomniac beim letzten PlayStation Showcase zu viel gezeigt hat, und wollte, dass wir wissen, dass es noch viel mehr von dem Spiel gibt, das wir noch nicht gesehen haben und wahrscheinlich erst sehen werden, wenn es veröffentlicht wird.

Freust du dich auf Marvel's Spider-Man 2?