Du hast nicht danach gefragt... aber Jake Paul kämpft trotzdem gegen Mike Tyson

Die Welt des Boxens ist heute deutlich anders als noch vor einem Jahrzehnt, da der Sport heute vor allem für seine Ausstellungen und Promi-Kämpfe bekannt zu sein scheint, anstatt für Profisportler, die sich gegenseitig das Leben aus dem Leib prügeln. Netflix stört es aber offensichtlich nicht, dass dies der Fall ist, denn es hat sich jetzt mit Most Valuable Promotions zusammengetan, um der exklusive Sender eines bevorstehenden Kampfes zwischen Jake Paul und Mike Tyson zu sein.

Die Veranstaltung wird am 20. Juli 2024 live auf Netflix gestreamt, wobei die physische Veranstaltung für das AT&T Stadium in Arlington, Texas, angesetzt ist.

Während viele wahrscheinlich annehmen würden, dass Tyson, der mehrere Jahre in Folge ein unangefochtener ehemaliger Schwergewichtsweltmeister war, einen Influencer, der zum Boxer wurde, schlagen würde, gibt es auch einen massiven Elefanten im Raum, den es zu berücksichtigen gilt, einen Altersunterschied von 30 Jahren zwischen ihm und Paul. So oder so, wir werden den Kampf diesen Sommer live sehen, um zu sehen, wer die Nase vorn hat.