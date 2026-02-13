Du brauchst einen Waschmaschinenroboter – Isaac ist die Antwort

HQ

Wir alle hatten mit dem Kommen hochspezialisierter Arbeiterroboter gerechnet, und einige Unternehmen haben bereits Produkte auf den Markt gebracht, wie Weave und ihr Isaac 0, der 8.000 USD kosten wird – und diesen Monat in ausgewählten US-Gebieten oder besser gesagt in der Bay Area beginnt.

Allerdings gibt es einige Vorbehalte. Es braucht eine Wandsteckdose, ist stationär, braucht zwischen 30 und 90 Minuten, um eine Wäscheladung zu falten, und es kann weder Bettlaken noch große Decken verkraften.

Es erhält wöchentliche Updates für das KI-System, und falls eine Aufgabe trotz der Lernfähigkeit zu kompliziert ist, kann ein "Weave-Spezialist" aus der Ferne auf den Roboter zugreifen, und der Roboter lernt den richtigen Weg.

Isaac 0 hat derzeit voreingestellte Wäschesortierung, aber hoffentlich kann sie aktualisiert werden, da sie derzeit nicht nach Farbe sortiert oder zwischen T-Shirts und langärmligen Hemden unterscheiden kann.

Der Roboter hat ein mobiles Gegenstück, wobei Isaac 0 eher ein Prototyp ist, der eher auf eine günstigere Marktklasse ausgerichtet ist, mit einfacherer und leicht zu wartender Konstruktion.

Obwohl Isaac 0 theoretisch rund um die Uhr funktionieren kann, richtet er sich an Heimnutzer und nicht an den kommerziellen Gebrauch. Es ist dazu gedacht, die Hausbesitzer zu unterstützen und denen zu helfen, die aufgrund von Behinderungen oder Zeitmangel keine Aufgaben im Haushalt erledigen können.