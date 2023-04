Du benötigst einen bulligen PC, um Dead Island 2 ausführen zu können

HQ

Dead Island 2 startet in zehn Tagen nach einer der problematischsten Entwicklungen aller Zeiten, bei der es wie ein Basketball durch verschiedene Studios geschleudert wurde. Mit so wenig Zeit ist es endlich an der Zeit zu enthüllen, welche Art von PC Sie benötigen, um das Spiel bestmöglich genießen zu können.

Wir müssen sagen, dass die Anforderungen höher sind als erwartet, was wahrscheinlich auf ein atemberaubendes Spiel oder eine schlechte Optimierung hindeutet. Werfen Sie einen Blick auf das Bild unten und lassen Sie uns wissen, ob Sie es auf Minimum, Recommended, High oder Ultra spielen werden - oder vielleicht auf Konsole oder gar nicht.