Du benötigst eine Telefonnummer, um Call of Duty: Modern Warfare II spielen zu können.

Blizzard hat ziemlich viel Hitze bekommen, als bekannt wurde, dass Overwatch 2 SMS Protect enthalten wird, was bedeutet, dass Sie Ihre Telefonnummer mit Ihrem Battle.net-Account verbinden müssen, um die Fortsetzung des Shooters zu spielen. Es verursachte Aufsehen, weil es bedeutete, dass Sie ein vollständig bezahltes Telefon benötigten, um auf das Spiel zuzugreifen, da Prepaids nicht erlaubt waren. Blizzard entschied sich nach kurzer Zeit, dies rückgängig zu machen, aber Activision behandelt dies überhaupt nicht als Lernmöglichkeit.

Und das liegt daran, dass in einem Telefonbenachrichtigungsbeitrag auf Battle.net darauf hingewiesen wird, dass das kommende Call of Duty: Modern Warfare II auch SMS Protect verwenden wird und ein verbundenes Telefon zum Spielen benötigt - und nein, dies beinhaltet keine Prepaids.

"Call of Duty: Modern Warfare II, neu erstellte Overwatch 2-Konten und neu erstellte Call of Duty: Modern Warfare-Konten erfordern eine Telefonnummer", sagte Activision.

Der Beitrag fügte hinzu, dass "Messaging-Apps wie iMessage (iOS) oder WhatsApp (iOS, Android) nicht unterstützt werden", und auch nicht "Mobiltelefone mit Prepaid-Plänen funktionieren möglicherweise nicht mit dem Telefonbenachrichtigungsdienst" oder "Telefonbenachrichtigungen können nicht mit Voice over IP (VoIP) verwendet werden, und VoIP-Nummern, die an einen lokalen Anbieter übertragen werden, sind nicht für den Dienst berechtigt."

Die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie Overwatch 2 gespielt und eine Telefonnummer verbunden haben, bereits abgedeckt sein sollten, wenn Modern Warfare II am 28. Oktober erscheint.