Der Witz über übermäßig mehrdeutige Titel war genau einmal vor zwei Jahrzehnten lustig, als Snakes on a Plane in Kinos auf der ganzen Welt notlandete. Doch die Verspieltheit des Begriffs Simulator, wenn er in anderen Kontexten als nur beim realistischen Fliegen von Flugzeugen oder dem realistischen Autofahren verwendet wird, war an etwa ebenso vielen Stellen lustig. Goat Simulator graste auf dem wenigen grünen Gras, und das war's. Im Gegensatz dazu waren inkohärente Erzählungen aus "Ich bin chronisch online"-Anspielungen und Gesellschaftskritik, formuliert von einem Zwölfjährigen, nie lustig. Bugs, die das Spiel zum Stillstand bringen und dich zwingen, von vorne anzufangen, haben nie Spaß gemacht. Aber okay, fangen wir von vorne an.

Drywall Eating Simulator beginnt in einem dunklen Raum vor einem Telefon, das den Spieler darüber informiert, dass man sich in einer Lebenssimulation auf der Erde befindet. Das Wer, Warum, Wie und Warum werden nie beantwortet. Du wirst dann gebeten, durch eine Tür zu gehen, die im Raum materialisiert und dich in deine Wohnung in der Simulation bringt. Das Gameplay besteht dann darin, mit Nachbarn, Kollegen und verschiedenen Personen zu sprechen. Werde wütend über Dinge, die sie sagen, sprengst eine Mauer und werde wütend auf die nächste Person. In den etwa drei Stunden, die ich brauchte, um alle Wände einzuschlagen und die gesamte Gipskartonplatten zu essen, stürzte das Spiel dreimal ab. Bei einem der Abstürze verschwanden alle Fortschrittsanweisungen, was einen Neustart erzwang.

Edgelord-Dialoge, bei denen man am liebsten den Computer aus dem Fenster werfen möchte.

Es ist offensichtlich, dass das Entwicklungsteam sich mit der Art von ironischer Resignation gegenüber der modernen Gesellschaft identifizieren will, die den durchschnittlichen Reddit-Nutzer kennzeichnet. Spätkapitalismus, Gehirnfäule, Kinder, die 67 schreien, KI-Denken für Menschen, Chefs, die Profit über das Wohlergehen der Mitarbeiter stellen, usw. Alle generischen und abgedroschenen Begriffe sind vorhanden. Natürlich zusammenhanglos und kontextlos. Es gibt keine Gesamtgeschichte, keine Verbindung zwischen den Charakteren. Jede Person, die du triffst, ist in einem Vakuum, wie ein Tweet, den niemand teilt. Für ein Spiel, das versucht, die Gegenwart zu kritisieren, ist es komisch, dass es nur eine KI-ähnliche Nachahmung von Internet-Unsinn erreicht hat.

Es hilft auch nicht, dass sich die Präsentation wie ein Schulprojekt anfühlt, das mit Lochkarten und Klebeband zusammengesetzt wurde. Die Animationen verlieren Gewicht, die Umgebungen sind klinisch leer und der Soundtrack schwankt zwischen nicht vorhanden und nervig. All das wäre vielleicht verzeihlich, wenn das Spiel etwas zu sagen hätte, aber es gibt keinen Humor, keine Wut, keine Reflexion – nur posierendes Zynismus. Das Spiel möchte unbedingt eine bissige zeitgenössische Satire sein, landet aber immer wieder auf dem gleichen Maß an Einsicht wie ein wütender Kommentar online.

Asset Flips und MS-Paint-Karikaturen?

Es gibt eine Ironie in all dem. So wie den Spieleentwicklern die Fähigkeiten fehlen, ein anständiges Skript zu schreiben, fehlt ihnen auch die Fähigkeit, ein Spiel zu produzieren, das nicht im Bruchteil des Wortes abstürzt. Ist es vielleicht letztlich ein Witz an sich? Dass die Kritik an der modernen Gesellschaft aus einem einfallslosen und weitgehend unspielbaren Produkt besteht, für das wir getäuscht werden? Drywall Eating Simulator ist ein Spiel, das über die Gegenwart spricht, ohne sie zu verstehen. Es ist nicht subversiv, nicht provokativ und definitiv nicht lustig – nur ermüdend. Also halte dich auf jeden Fall so weit wie möglich von Drywall Eating Simulator fern, hol es dir nicht einmal umsonst. Verbringe die wenige Zeit, die du auf dieser Welt hast, mit etwas Vernünftigerem.