DRX steht vor Last-Minute-Änderungen Valorant, da Flashback sich entscheidet, in den Ruhestand zu gehen

HQ

Die Valorant Champions Tour Saison 2026 beginnt bald in der Pacific Region, da das Kickoff Turnier in der Region für den 22. Januar geplant ist. Da das weniger als zwei Wochen entfernt ist, wurde das koreanische Team DRX mit einer etwas überraschenden Situation konfrontiert, da einer seiner Starspieler beschlossen hat, aufzuhören und sich vom Esports zurückzuziehen.

Konkret sprechen wir von Cho "Flashback" Min-hyuk, der beschlossen hat, in den Ruhestand zu gehen und seine Zeit im Team zu beenden. Der Grund für den Rücktritt wird nicht direkt genannt, sondern vielmehr wird uns nur gesagt, dass Flashback sein Leben von der Wettkampf-Distanz Valorant neu ausrichten möchte."

Wenn man sich anschaut, wer die Lücke im Kader füllt, fällt diese Verantwortung auf Ahn "Hermes" Byeong-wook, der zuvor Zeit im Kader von FearX verbracht hat. Ob diese Änderung zugunsten von DRX wirkt, ist unklar, da das Team kürzlich mit dem dritten Platz bei Champions 2025 seinen Höchststand erreichte.