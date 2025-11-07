Drownlight: ein düsteres Strategiespiel, das in einer überfluteten Welt spielt

Fathomlight laden uns in ihrem kommenden Indie-Spiel Drownlight auf das offene Meer ein. Ein düsteres Strategiespiel, in dem wir kopfüber in eine überflutete Welt geworfen werden - beleuchtet von einem einzigen Leuchtturm, um den herum die letzte Stadt der Menschheit gebaut wird. Die Entwickler beschreiben es wie folgt:

Drownlight ist ein Survival-Simulator für den Städtebau, der in einer überfluteten Welt spielt. Baue und erweitere deine Stadt um einen Leuchtturm herum, verwalte Ressourcen und triff moralische Entscheidungen, die das Schicksal der Überlebenden beeinflussen. In den tobenden Wassern lauern Geheimnisse, und wenn der Leuchtturm ausgeht, könnte die Stadt für immer verloren sein.

Du schlüpfst in die Rolle eines Anführers, der für die Expansion der Stadt, die Beleuchtung des Leuchtturms und die Fürsorge für die Bevölkerung verantwortlich ist - sowie für diejenigen, die von weit her kommen und hoffen, die Stadt zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Fathomlight verspricht eine Mischung aus moralischen Dilemmata, Städtebau und Überleben. Bisher gibt es noch kein klares Veröffentlichungsdatum, aber Sie können das Spiel sowohl auf Steam ausprobieren als auch auf die Wunschliste setzen.

Ist Drownlight etwas, das Ihr Interesse weckt?