Drop Duchy Complete Edition

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Dass Rätsel und Taktik Hand in Hand gehen, ist nichts Neues, aber wenn man fallende Blöcke im Tetris-Stil mit strategischen Kämpfen kombiniert, ist das Ergebnis überraschend süchtig machend. Im neuen Indie-Spiel Drop Duchy ist das Ziel, dein eigenes Königreich mit Puzzleteilen zu gestalten, und hier liegt der Fokus mehr darauf, das Land zu gestalten, auf dem du lebst, als direkt deine Streitkräfte zu bewegen und zu manövrieren. Es mag zunächst etwas seltsam klingen, aber bald wirst du merken, dass das Setup eine fesselnde Schlichtheit hat, während sich eine Tiefe des Gameplays zwischen Wäldern und Feldern verbirgt.

Tetris – aber mit einer Wendung!

In Drop Duchy gibt es keine Geschichte zu verfolgen; Stattdessen wirst du nach einer kurzen Einführung direkt in eine drei-aktige Kampagne geworfen, in der es darum geht, deine Feinde zu besiegen und nach ein paar intensiven Bosskämpfen als Sieger hervorzugehen. Das Spiel ist übrigens Roguelike-Variante, bei dem man sogenannte Durchläufe absolviert, um sich von einer Runde zur nächsten allmählich zu verbessern. Wenn du dieses spezielle Genre magst, gibt es jede Menge Inhalte (wie das Spielen als verschiedene Armeen), aber du kannst die Kämpfe auch entspannter genießen, wenn du nicht zu viel Zeit investieren möchtest.

Wie erwähnt, ist jeder Durchlauf in verschiedene Akten unterteilt, und jeder Akt bietet eine Reihe von Herausforderungen. Zu Beginn kannst du in Ruhe und Ruhe puzzeln (ohne Feinde), und hier kannst du verschiedene Ressourcen verdienen. Denn wenn du ganze Reihen mit deinen Blöcken abschließt, kannst du verschiedene Ressourcen ernten, und wenn du verschiedene Häuser und Fabriken zu den horizontalen Linien hinzufügst, kann das Ergebnis ebenfalls deutlich verbessert werden. Übrigens gibt es keinen Zeitdruck, aber du solltest dir gut überlegen, wo du deine Blöcke platzierst, denn Wälder erzeugen Holz und Holz, während offene Felder und Ackerland Nahrung liefern usw.

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Man kann oft wählen, ob man Gegnern direkt gegenübertritt oder einen gemütlicheren Weg nimmt – wobei das Abwarten der Kämpfe die Bosse stärker macht.

Der Schwierigkeitsgrad steigt dann, wenn die Gegner ihren Eintritt machen, aber Drop Duchy meistert seine Kämpfe mit einer interessanten Wendung. Tatsächlich hast du ständig die volle Kontrolle, da du sowohl deine eigenen Truppen als auch die Truppen deines Gegners einsetzt. Jede Einheit hat jedoch unterschiedliche Attribute und kann je nach Position auf dem Schlachtfeld stärker oder schwächer werden. Zum Beispiel werden einige Einheiten in Waldnähe stärker, während andere Berge oder andere Siedlungen bevorzugen, und durch das Maximieren der Fähigkeiten deiner Einheiten kannst du sowohl deine eigene Armee stärken als auch deinen Gegner verwundbar machen.

Die Kämpfe finden immer statt, sobald die Blöcke in Position sind, und du kannst die Reihenfolge der Züge bestimmen.

Du schaltest im Laufe des Spiels neue Karten frei, die du dann als Bausteine nutzen kannst, um ein besseres Königreich zu erschaffen.

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Übrigens gibt es noch einen weiteren Aspekt, den man bei den Kämpfen im Spiel beachten sollte, nämlich am Ende jedes Gefechts, wenn man erneut die Reihenfolge der Ereignisse bestimmen darf. Drop Duchy verwendet ein Schere-Stein-Papier-System, bei dem verschiedene Einheiten eine Stärke und eine Schwäche haben. Du kannst das dann zu deinem Vorteil nutzen, indem du zuerst deine Bogenschützen eine Gruppe von Axtmännern angreifen lässt (gegen die sie einen Vorteil haben), bevor sie sich ihren eigenen Axtschützen anschließen und Soldaten mit Schwertern angreifen (die die genannten Äxte oft übertrumpfen). Es mag auf dem Papier etwas kompliziert klingen, aber es ist ein interessantes System, bei dem jeder Teil für das Endergebnis eine Rolle spielt.

Sobald sich der Rauch verzogen und die Blöcke an ihren Platz gefallen sind, bietet Drop Duchy ein charmantes Abenteuer, bei dem niedliche Grafiken mit interessantem und fesselndem Gameplay verschmelzen. Es ist vielleicht kein bahnbrechender Ansatz für das Puzzle-Genre insgesamt, aber dennoch ein spannendes Konzept mit vielen cleveren Details. Wenn du taktisches Denken und entspanntes Rätsellösen magst, ist dies ein offensichtlicher Kauf, und wenn du bereit bist, dich mit all den komplexen Optionen vertraut zu machen, findest du auch ein Spiel, mit dem du in den kommenden Sommermonaten unzählige Stunden spielen kannst.