Drohnensichtungen erzwingen einen stundenlangen Stillstand am Flughafen Eindhoven

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Flugverkehr am Flughafen Eindhoven am Samstagabend nach mehreren Drohnensichtungen für mehrere Stunden gestoppt wurde, bestätigte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans auf X.

Der Betrieb wurde gegen 23 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen, etwa zwei Stunden nach den ersten Störungsmeldungen. Der niederländische Verteidigungsminister Brekelmans sagte, das Militär habe "Maßnahmen ergriffen", lehnte es jedoch aus Sicherheitsgründen ab, Details preiszugeben.

Eindhoven dient sowohl als ziviler als auch als Militärflughafen. Der Vorfall folgte auf einen separaten Drohneneinbruch am Freitag, als das niederländische Militär Waffen gegen Drohnen einsetzte, die über dem Luftwaffenstützpunkt Völkel, etwa 40 Kilometer von Eindhoven entfernt, gesichtet wurden.

Ruben Brekelmans zu X:

"Mehrere Drohnen wurden am Flughafen Eindhoven gesichtet. Der zivile und militärische Flugverkehr wurde daher ausgesetzt. Die Gegendrohnenressourcen des Verteidigungs stehen bereit, um einzugreifen. Polizei und KMar sind ebenfalls vor Ort. Weitere Ermittlungen laufen und wir werden gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen."

"Der Flugbetrieb am Flughafen Eindhoven wurde gerade wieder aufgenommen. Das Verteidigungsministerium hat Maßnahmen ergriffen, kann jedoch aus Sicherheitsgründen noch keine weiteren Informationen über die Art und Weise weitergeben. Die Störung des Luftverkehrs durch Drohnen ist inakzeptabel. Deshalb ergreifen wir Maßnahmen dagegen."