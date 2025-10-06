Drohnensichtung führt zu vorübergehenden Flugstörungen am Flughafen Oslo

HQ

Am frühen Montag kam es auf dem Hauptflughafen von Oslo zu kurzzeitigen Störungen, nachdem ein Pilot mehrere Drohnen in der Nähe der Anflugschneise gemeldet hatte, was die Behörden dazu veranlasste, die Landungen zu unterbrechen. Mehrere Flüge verspäteten sich oder wurden umgeleitet, als die Polizei die Situation bewertete, obwohl die Sichtung nicht bestätigt wurde. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass sich der Flughafenbetrieb schnell wieder normalisiert hat, aber der Vorfall reiht sich in ein wachsendes Muster von Unterbrechungen im Zusammenhang mit Drohnen an europäischen Flughäfen ein. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!