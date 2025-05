Drohnenangriffe treffen den Marinestützpunkt in Port Sudan inmitten erneuter Zusammenstöße

HQ

Die neuesten Nachrichten über den Sudan . Die sudanesische Armee hat bestätigt, dass ihre Luftabwehr am Mittwoch Drohnen abgefangen hat, die auf den wichtigsten Marinestützpunkt von Port Sudan abzielten, was eine scharfe Eskalation an der Ostfront des Konflikts bedeutet.

Die Angriffe folgen auf tagelange Angriffe, bei denen lebenswichtige Treibstofflager beschädigt und humanitäre Hilfsrouten in der Stadt unterbrochen wurden. Einst seit dem Bürgerkrieg von 2023 ein stabiler Zufluchtsort, steht Port Sudan nun unter wachsendem Druck, nachdem die Armee Anfang des Jahres die paramilitärischen RSF aus den zentralen Regionen vertrieben hat. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.