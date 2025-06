Drohnenangriffe der Ukraine stören den russischen Flugverkehr und führen zu vorübergehenden Flugverboten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ukrainische Drohnenangriffe führten über Nacht zu einem vorübergehenden Stopp der Flüge über mehreren russischen Städten, darunter Moskau und St. Petersburg, obwohl Beamte bestätigten, dass durch die Übergriffe keine nennenswerten Schäden entstanden sind.



Die russische Luftabwehr fing Dutzende von Drohnen ab, wobei erhöhte Aktivitäten in der Nähe der Grenzregionen gemeldet wurden, während die Luftfahrtbehörden am Morgen den Betrieb in der Hauptstadt wieder aufnahmen. Die Gouverneure der Regionen spielten die Auswirkungen der Streiks herunter und betonten, dass es keine strukturellen Schäden gebe.