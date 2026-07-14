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Erst gestern berichteten wir über die große militärische Operation, die die Ukraine mit Drohnen im Asowschen Meer durchgeführt hat, bei denen Angriffe auf russische Transportschiffe gestartet wurden. Der Leiter der ukrainischen Drohnenabteilung, Robert Brovdi, erklärte, dass sich unter den letzte Nacht getroffenen Ziele fünf Tanker, fünf Trockenfrachtschiffe und ein Schlepper befinden, womit die Gesamtzahl der in den letzten neun Tagen angegriffenen Schiffe auf 116 stieg.

Diese Offensive hat Putins Regierung in Moskau völlig überrascht; sie ist auf die Asow-Route angewiesen, um nicht weniger als 25 Prozent der gesamten russischen Getreideproduktion zu transportieren; Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität und teilten Reuters mit, dass zwischen gestern und heute zwei zivile Getreideschiffe in Brand gesetzt wurden.

"Was das ukrainische Regime tut, geht sogar über Piraterie hinaus. Piraten plündern und behalten zumindest die Beute", sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow. "Aber hier nützt es weder ihnen noch sonst jemandem; das Ziel ist einfach, Schaden zuzufügen und einzuschüchtern. Es ist Terrorismus, ganz einfach."

Russland hat seine Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerhäfen seit Ende letzten Jahres verstärkt, und ukrainische Beamte sagen, dass die monatlichen Getreideexportkapazitäten in der Region Odessa um bis zu einem Drittel reduziert werden könnten.