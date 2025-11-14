Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew hinterlässt mindestens 3 Tote und 26 Verletzte

HQ

Die russischen Streitkräfte haben am frühen Freitag einen großen Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew gestartet, Wohngebäude getroffen und Explosionen und Brände ausgelöst, wie Beamte mitteilten. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, berichtete von 3 Toten und 26 Verletzten.

Bei dem Angriff wurden Hochhäuser, eine Schule, eine medizinische Einrichtung und Verwaltungsgebäude in der Stadt mit etwa drei Millionen Einwohnern beschädigt. Trümmer und Brände zwangen zu Evakuierungen, wobei einige Bewohner in Tiefgaragen Schutz suchten, während die Rettungsdienste die Ausbrüche eindämmten.

Kiew und die Region hart getroffen

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha erklärte, dass rund 30 Wohnungen beschädigt wurden, und forderte die internationalen Partner auf, die auf dem jüngsten G7-Treffen in Kanada besprochenen Maßnahmen schnell umzusetzen. Er bezeichnete den Angriff als Beweis für die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Verteidigungsunterstützung und des Drucks auf Russland, einschließlich Entscheidungen über das Einfrieren von Vermögenswerten.

Der Gouverneur der Region Kiew berichtete, dass bei Drohnen- und Raketenangriffen auch außerhalb der Hauptstadt sechs Menschen verletzt wurden, während weitere Brände ausbrachen. Die ukrainische Luftwaffe bestätigte, dass russische Drohnen und Lenkbomben mehrere andere Regionen außerhalb von Kiew angegriffen haben, was die anhaltende Bedrohung für zivile Gebiete unterstreicht.