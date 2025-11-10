Drohnen über NATO-Atomkraftwerk gesichtet

HQ

Drei Drohnen wurden am späten Sonntag über dem belgischen Kernkraftwerk Doel gesichtet, wie der Betreiber der Anlage, Engie, bestätigte. Sie sagen auch, dass die UAVs, die gegen 22 Uhr entdeckt wurden, keine Auswirkungen auf den Betrieb der Anlage hatten.

Engie stellte später klar, dass fünf Drohnen über Doel beobachtet wurden, nicht drei, die etwa eine Stunde lang in der Luft blieben. Das belgische Nationale Krisenzentrum beobachtet die Situation, auch wenn bisher keine Partei dafür verantwortlich gemacht wurde.

Am Sonntag kündigte das Vereinigte Königreich an, es werde gemeinsam mit Frankreich und Deutschland Personal und Ausrüstung entsenden, um Belgien bei der Bekämpfung von Drohnenangriffen in der Nähe sensibler Einrichtungen zu unterstützen.