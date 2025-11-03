Drohnen in der dritten Nacht in Folge über belgischem Militärstützpunkt gesichtet

HQ

In der dritten Nacht in Folge wurden nicht identifizierte Drohnen gesehen, die über dem Militärstützpunkt Kleine-Brogel in Belgien flogen, berichteten lokale Medien am Sonntagabend. Die wiederholten Übergriffe haben bei den belgischen Verteidigungsbeamten wachsende Besorgnis ausgelöst, da ähnliche Sichtungen auch von anderen Militärstandorten und in der Nähe von zwei Flughäfen am Wochenende gemeldet wurden.

Das Personal des Stützpunkts Kleine-Brogel (eine der sensibelsten Militäreinrichtungen Belgiens) sichtete die Drohnen am Sonntagabend, was den Einsatz eines Hubschraubers veranlasste, um sie abzufangen. Berichten zufolge verschwand das Flugzeug jedoch vor seiner Ankunft und flog nach Norden in Richtung der Niederlande, wie der nationale Sender VRT berichtete.

Ermittlungen laufen vor dem Hintergrund allgemeiner europäischer Drohnenbedenken

Der belgische Verteidigungsminister Theo Francken bestätigte am Sonntagmorgen, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei, und bezeichnete den Vorfall als "eine klare Mission gegen Kleine Brogel". Auch am Freitag und Samstag wurde eine Drohnenaktivität über demselben Stütz punkt in der Provinz Limburg festgestellt.

Weitere Drohnensichtungen wurden über den Militärzonen Leopoldburg und Marche-en-Famenne sowie in der Nähe von Deurne und Ostende gemeldet. Das Motiv und der Ursprung der Übergriffe sind unbekannt.

Im vergangenen Monat wurden auch 15 nicht identifizierte Drohnen beobachtet, die über dem Militärstützpunkt Elsenborn nahe der belgischen Grenze zu Deutschland flogen, was weitere Fragen über eine mögliche Überwachung oder ausländische Einmischung aufwirft.

In ganz Europa hat eine Welle verdächtiger Drohnenaktivitäten die Debatte über die Pläne der EU für eine "Drohnenmauer" verschärft, ein koordiniertes Verteidigungsnetzwerk, das die Ostgrenzen des Blocks vor Übergriffen schützen soll, insbesondere vor solchen, von denen angenommen wird, dass sie mit Russland in Verbindung stehen.