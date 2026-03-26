Drohne trifft Tanker mit russischem Öl in der Nähe der Türkei

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Eine Drohne hat einen Öltanker mit russischem Rohöl im Schwarzen Meer nahe Istanbul getroffen und eine Explosion nahe der Bosporusstraße verursacht.

Laut dem türkischen Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu waren alle 27 Besatzungsmitglieder an Bord, identifiziert als die Altura, in Sicherheit. Die Küstenwache wurde entsandt, um das Schiff zu unterstützen.

Der Tanker war mit etwa einer Million Barrel Öl aus dem russischen Hafen Novorossiysk gestartet und wurde Berichten zufolge im Maschinenraum ins Visier genommen.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf sanktionierte Schiffe, die mit Russland in Verbindung stehen, angesichts anhaltender Spannungen im Schwarzen Meer im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

Die Türkei erklärte, sie beobachte drohnenbezogene Risiken in der Region genau und warne vor Bedrohungen für die Sicherheit der kommerziellen Schifffahrt und der Navigation.