Drohne neutralisiert Überfliegen von Regierungsgebäuden in Warschau

Der russische Drohnenangriff auf Polen hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt haben die polnischen Sicherheitskräfte eine Drohne neutralisiert, die über geschlossene Regierungsgebäude in Warschau flog, und die Behörden zwei ausländische Staatsangehörige festgenommen, die der Beteiligung verdächtigt werden. Premierminister Donald Tusk bestätigte die Operation, die inmitten eines Anstiegs von Luftraumverletzungen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine erfolgt. "Gerade eben hat der Staatsschutzdienst eine Drohne neutralisiert, die über Regierungsgebäuden (Parkowa) und dem Belder operierte. Zwei belarussische Staatsbürger wurden festgenommen. Die Polizei untersucht die Umstände des Vorfalls." Wenn Sie seine genauen Worte lesen möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Los!