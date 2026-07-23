Ich habe mich sehr deutlich über den Zustand der Komödie in Film und Fernsehen ausgedrückt und darüber, wie etablierte Giganten scheinbar zu sehr auf ihre bewährten (und ausgelutschten) Formeln setzen, was letztlich eher mittelmäßige und wenig einprägsame Projekte liefert. Dennoch gibt es eine enorme Kluft zwischen diesen etablierten und fast fesselnden Filmen und TV-Serien und den kleineren Optionen mit jüngeren und weniger bekannten Gesichtern an der Spitze. Aber vielleicht muss sich das ändern?

Die letzte Generation von Comedy-Ikonen basierte auf Indie-ähnlichen Projekten wie Superbad, American Pie, Scary Movie, und doch sehen wir solche Filme und Fernsehen heutzutage selten mehr. Das ist auch der Grund, warum Driver's Ed aus meiner Sicht wie ein frischer Wind wirkte, denn hier haben wir eine weitgehend unbekannte Besetzung, die ein albernes, Superbad-ähnliches Abenteuer erlebt, bei dem der Umfang schrumpft, aber die Charakterentwicklung enorm ist. Es ist ein Film, der auf den Verbindungen zwischen seinen vier Hauptfiguren basiert, und einfach gesagt ist das Endergebnis ein ziemlich unterhaltsamer und urkomischer Ausflug durch Kleinstadt-Amerika.

Im Grunde dreht sich die Handlung um vier Highschool-Schüler, die ihr Driver's Ed Auto stehlen, damit einer der Passagiere seine Freundin besuchen kann, die mehrere Stunden entfernt ist und gerade mit der Universität begonnen hat. Er verleugnet den Zustand seiner Beziehung, da die anderen drei Passagiere sehen, dass seine Beziehung am Ende ist, aber er will ihnen das Gegenteil beweisen und startet ein Abenteuer, bei dem die unqualifizierten Fahrer ein paar hundert Meilen fahren, um eine Schlussfolgerung zu finden.

Wir sprechen nicht von einem übertriebenen oder lächerlichen Abenteuer, sondern folgen der Gruppe, während sie Einblicke in ihr Leben teilen, als Individuen wachsen, sich näher kennenlernen und ansonsten eine Reise der Charakterentwicklung erleben. Dazu kommen weitere wilde Momente, darunter Fluchten vor einem verfolgenden Polizisten, die Herausforderung, das Benzin auszugehen, und auch die Schwierigkeiten, die Verkehrsregeln ohne Lehrer zu lernen. Der Punkt ist, wir sprechen hier nicht von einem Fast and Furious-Abenteuer. Es ist bodenständig, ehrlich, menschlich und echt, und das alles kommt zum Ausdruck, wenn man sich der Gruppe für ihr Coming-of-Age-Erlebnis anschließt.

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Hier gibt es klare Charakterarchetypen, darunter die coole Hauptfigur von Sam Nivolas Jeremy, das beliebte Gegenstück in Sophie Telegadis' Evie, der entspannte Kiffer in Aidan Lapres Yoshi und der makellose Jahrgangsbester in Mohana Krishnans Aparna. Es ist eine recht vertraute Sammlung von Archetypen, aber ich will es nicht schlechtmachen, denn in der Praxis funktioniert es weiterhin hervorragend und bildet eine starke Grundlage, auf der eine Komödie aufbaut. Es gibt auch einige andere Nebendarsteller: Molly Shannon, Kumail Nanjiani und Tim Baltz, die eher karikierte und übertriebene Erwachsene spielen, die die normaleren Kinder etwas polarisieren. Aus Letzterem entstehen die exzentrischen Comedy-Beats, die seltener sind und gut mit authentischem Humor der Jugendlichen harmonieren.

Also ja, größtenteils sprechen wir von einer Superbad-ähnlichen Komödie, in der witzige und kluge Beleidigungen, jugendliche Dummheiten und skurrile Erwachsene zusammen ein unterhaltsames Abenteuer ergeben. Es ist nicht die beste Komödie, die man je sehen wird, aber er ist gut getaktet und sorgt für 100 unterhaltsame Filme, bei denen man sich beim Abspann über die Zeit freut, die man diesem jungen Ensemble gewidmet hat. In mancher Hinsicht ist es ein bisschen Breakfast Club, in anderer Ferris Bueller, und man spürt an manchen Stellen die John-Hughes-Inspiration, selbst wenn die modernisierten Elemente noch wirken, einschließlich der Figuren, die darüber sprechen, welche Depressionsmedikamente sie gerade nehmen...

Es ist zweifellos eine moderne Komödie, aber er wirkt an manchen Stellen vertraut, und letztlich haben Autor Thomas Moffett und Regisseur Bobby Farrelly einen unterhaltsamen Film mit vielen Lachern und Kichern geschaffen. Es ist ein sehenswerter Film für alle, die abendliche Unterhaltung suchen.

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