Drive to Survive-Trailer teasert eine dramatische Staffel 6 an

Der Februar war für die Formel-1-Fans schon jetzt gewaltig. Letzte Woche wurden mehrere Autos für die Saison 2024 enthüllt, weitere sind für diese Woche geplant (darunter Ferrari heute, Mercedes-AMG und McLaren morgen und Red Bull Racing am Donnerstag), nächste Woche finden die Vorsaisontests in Sakhir statt und in der Woche darauf findet das erste Rennen der Saison 2024 in Bahrain statt. Aber genau dazwischen gibt es auch eine neue Staffel von Formula 1: Drive to Survive, auf die man sich freuen kann.

Die Staffel, die am 23. Februar 2024 auf Netflix erscheinen soll, folgt den Ereignissen der zugegebenermaßen nicht wettbewerbsfähigen Saison 2023, in der Max Verstappen und Red Bull so ziemlich ausnahmslos dominierten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es kein Drama gab, und der Teaser-Trailer für die neue Staffel scheint Ihnen das zu versichern.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen, ein größerer und längerer Trailer ist zweifellos auch für die kommenden Tage geplant.