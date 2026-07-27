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Nicht alle Spiele sind für jeden gemacht. Sich ans Steuer zu setzen, das Lenkrad zu greifen und nach nur wenigen Kurven zu erkennen, dass die Straße vor ihnen zu einer unerwünschten Erfahrung führt, ist eine traurige Erkenntnis. #Drive Rally hat sich als genau so ein Spiel herausgestellt. Trotz seiner gelegentlich charmanten Retro-Ästhetik verließ ich den Fahrersitz mit einem bitteren Geschmack im Mund, verfolgt von dem nagenden Gefühl, immer wieder genau dieselbe Strecke gefahren zu sein.

#Drive Rally zieht seine visuelle Inspiration aus den sorglosen Arcade-Tagen der 90er. Die Low-Poly-Grafik hat zweifellos ihren Charme, und diese bewusste stilistische Wahl verleiht dem Spiel eine unverwechselbare Identität mit einem Hauch von Sega Saturn und früher PlayStation-Nostalgie. Die Steuerung ist leicht zu bedienen und es dauert nicht lange, bis die Autos durch die ersten Schotterabschnitte rutschen.

Leider verfliegt die Neuheit genauso schnell, wie sich der Staub hinter dem Heckspoiler gelegt hat. Trotz der unterschiedlichen Umweltthemen fand ich die Strecken seltsam steril und leblos. Ihnen fehlt jegliches Persönlichkeitsgefühl, sie wirken sehr leblos, und sie schaffen es nicht, das Gefühl eines lebendigen, atmenden Ortes hervorzurufen. Stattdessen werden die Umgebungen zu leeren Hintergründen, die schnell zu einem einzigen, langen, schlauchläfernden Fahrabschnitt übergehen. Nach Abschluss einer Stage entfaltet sich die fieberhafte Neugier auf das, was hinter der nächsten Kurve liegt, nie. Stattdessen kommt der Gedanke auf, dass sich der nächste Abschnitt wahrscheinlich genau gleich anfühlen wird.

Die größte Stärke des Spiels ist sein grafischer Stil.

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Hier wird das größte Problem des Spiels offengelegt. Je länger ich spielte, desto stärker überkam mich ein seltsames Gefühl à la Groundhog Day. Ich fuhr, erreichte die Ziellinie, startete das nächste Rennen und fuhr wieder. Die Szenerie auf dem Bildschirm änderte sich ständig, aber das Erlebnis blieb identisch. #Drive Rally schafft es nie, aus seinem eigenen monotonen Rhythmus auszubrechen, es überrascht dich nie mit cleveren Ideen, um dir einen triftigen Grund zu geben, weiterzumachen, es ist einfach mehr vom Gleichen, in einer endlosen, erschöpfenden Schleife.

Das Fortschrittssystem lindert die Langeweile nicht. Das Freischalten neuer Autos und das Aufsteigen in den Karriererängen hilft wenig, da die Belohnungen nie groß genug erscheinen, um mich zu motivieren, noch ein paar Stunden meines Lebens hinter dem virtuellen Steuer zu verbringen.

Auf dem Heimweg oder zur Arbeit? Ist das ein Horrorfilm oder ein Rennfilm?

Ich vermisste das pulsierende Gefühl, dass jedes neue Rennen mich tatsächlich etwas Größerem, etwas Epischem näherbrachte. Das Fahrerlebnis wird sicherlich diejenigen ansprechen, die ein federleichtes Arcade-Rallyespiel realistischen Simulatoren vorziehen, aber für mich wurde es nie fesselnd. Die Autos fühlen sich viel zu schwerelos an, die Kurven fehlen die chirurgische Präzision, nach der ich ständig sehne, und ich habe nie den tief befriedigenden Dopaminrausch entwickelt, wenn ein perfekter skandinavischer Film genau wie geplant ausgeführt wird. Das alles fühlt sich einfach zu flach an.

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Das bedeutet nicht, dass #Drive Rally ein technisches Desaster ist. Es läuft flüssig, die nostalgische Präsentation ist stellenweise recht schön, und es ist offensichtlich, dass die Entwickler eine klare Vision hatten. Leider ist diese Vision viel zu eng gefasst und es fehlt die wesentliche Tiefe.

Der Beifahrer ist genauso begeistert wie ein Regierungsangestellter vor seinem morgendlichen Kaffee.

Meine eigene Rallye-Reise war schmerzhaft kurz. Wenn jedes Rennen ziemlich schnell wie eine blasse Wiederholung des vorherigen wirkt, ist es wirklich egal, wie viele neue Special Stages die Entwickler mir entgegenwerfen. Motivation wird durch reine Routine ersetzt, und Routine ist das Letzte, was ich mit einem Rennspiel verbinden möchte. Leider stellte sich heraus, dass es sich um einen richtigen Absturz handelte, gefolgt von einem Brennen.