Dritter Trailer umreißt Story-Rahmen von My Hero One's Justice 2

Die vier Charaktere Seiji Shishikura, Kendo Rappa, Camie Utsushimi und Gang Orca präsentieren uns im neuesten Trailer von Bandai Namcos My Hero One's Justice 2 ihre Fähigkeiten. Fans des beliebten Anime können sich im jüngsten Story-Video Einblicke dazu einholen, wohin das Abenteuer thematisch führen könnte. Neben einem Arcade und einem Strory-Modus (der übrigens von beiden Seiten des Konflikts aus spielbar ist) wird es ein separates Segment geben, das uns spezielle Missionen für Geld abschließen lässt, mit dem wir wiederum unseren Kader ausweiten und neu Figuren anwerben können.

Die Fortsetzung von My Hero One's Justice wird am 12. März in Japan und einen Tag später in anderen Regionen der Welt veröffentlicht werden. Die Zielplattformen sind Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC - sodass praktisch jeder bald ein Held der Gerechtigkeit werden kann.