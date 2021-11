Drittentwickler dürfen Niantics AR-Technologie jetzt kommerziell nutzen

HQ

Niantic, die Entwickler von Pokémon Go und dem kürzlich veröffentlichten Pikmin Bloom, teilen die eigene AR-Technologie nun mit anderen Entwicklern. Das sogenannte "Lightship"-Programm enthält Funktionen, wie Echtzeit-Mapping (was zum Scannen der Umgebung wichtig ist) und es ermöglicht gemeinsame AR-Sitzungen, die im Mehrspielermodi zum Einsatz kommen würden. Das Angebot ist ab sofort verfügbar und ihr könnt es an dieser Stelle herunterladen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sie 20 Millionen US-Dollar in die Zukunft der AR-Technologie investieren werden. Niantic möchte mit diesen Mitteln dazu beitragen, dass "Unternehmen Anwendungen entwickeln, die unsere Vision für das Real-World-Metaverse teilen", beschreibt Gründer und CEO von Niantic, John Hanke: „Um die Beziehung der Menschheit zur Technologie durch die Verschmelzung der physischen und virtuellen Welt zu verändern, werden die Ideen und Perspektiven so vieler Menschen wie möglich benötigt. Deshalb freuen wir uns so sehr, den Technologieschatz zu öffnen, der unsere eigenen Spiele antreibt. [Auf diese Weise] können Entwickler, Schöpfer und Marken weltweit integrative Erlebnisse schaffen, die die Grenzen dessen, was in AR möglich ist, überschreiten", hofft der Manager.