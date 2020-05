Drift 21 erhält im Early Access eine neue Strecke

Drift 21 ging Anfang des Monats auf dem PC (Steam) an den Early-Access-Start und seitdem hat der Entwickler ordentlich Inhalte nachgelegt. Letzte Woche erschien das erste Content-Update, das neben einigen Quality-of-Life-Verbesserungen eine vierte Strecke zum Spiel hinzufügt. Wie der Name des Spiels bereits andeutet, steht in Drift 21 das Driften im Mittelpunkt. Rennfahrer werden auf Japans legendäre Ebisu-Rennstrecken verfrachtet, der vierte Kurs führt uns zum nördlichen Abschnitt. Ein kleines Video gibt euch ein Gefühl dafür, die Patch-Notizen verraten Genaueres zu den Änderungen.

