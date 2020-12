Dreizehn vor allem düstere Bilder von Kena: Bridge of Spirits

You're watching Werben

Kena: Bridge of Spirits ist eines der Spiele, auf das sich einige Mitglieder unserer Redaktion in den nächsten Monaten ganz besonders freuen. Der Titel wird aufgrund seiner Optik häufig mit aufwändigen Pixar-Filmproduktionen in Verbindung gebracht und er soll Anfang des kommenden Jahres auf Playstation-Konsolen und dem PC erscheinen. Der Titel wurde erst kürzlich verschoben, doch das hält die Entwickler nicht davon ab, sich mit einigen visuellen Eindrücken aus dem aktuellen Kalenderjahr zu verabschieden. Auf Twitter hat Ember Lab seit Anfang Dezember eine Reihe neuer Fotos geteilt, die ihr euch bei uns gebündelt ansehen könnt: