Drei WWE-Wrestler schließen sich Call of Duty an

Das Tempo der Gastcharaktere in der Call of Duty-Reihe hat sich erheblich beschleunigt (in letzter Zeit waren Fallout, Warhammer-Space Marines und The Walking Dead-Held Rick Grimes zu sehen), und jetzt hat Activision über Threads angekündigt, dass es fast Zeit für einen weiteren ist.

Wenn die fünfte Saison am 24. Juli in Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone startet, werden drei WWE-Wrestler erwartet. Wir wissen noch nicht, wer sie sind, aber ihre Silhouetten sind im kurzen Threads-Video unten zu sehen. Wir stellen uns vor, dass der in der Mitte Roman Reigns ist, aber das ist wirklich nur eine kaum qualifizierte Vermutung.

Gibt es einen bestimmten Wrestler, von dem du hoffst, dass er in Call of Duty auftaucht?