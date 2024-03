Drei weitere Schauspieler haben sich der Hauptbesetzung von Final Destination: Bloodlines angeschlossen

Nach fast 13 Jahren Abwesenheit wird die Final Destination-Reihe voraussichtlich im nächsten Jahr mit einem neuen Film namens Bloodlines zurückkehren.

Da der Film derzeit in Vancouver produziert wird, hat THR drei weitere Schauspieler bekannt gegeben, die die Hauptbesetzung des Films bilden werden. Dazu gehören Brec Bassinger (Stargirl), Kaitlyn Santa Juana (The Friendship Game) und Teo Briones, die in der ersten Staffel von Chucky mitspielten.

Die drei gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern Richard Harmon (The 100, Grave Encounters 2), Anna Lore, Owen Patrick Joyner, Max Lloyd-Jones (The Book Of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) und Tinpo Lee (The Manor).

Final Destination: Bloodlines wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2025 in die Kinos kommen.