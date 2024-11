Drei weitere League of Legends-Shows sind in Produktion

HQ

Arcane mag vorbei sein, aber nach dem massiven Erfolg der Serie sind die Adaptionen von League of Legends noch lange nicht fertig. Jetzt haben wir von drei neuen Shows erfahren, die sich bereits in verschiedenen Produktionsstadien befinden.

Das kommt von Showrunner Christian Linke, der in einem Interview mit dem Twitch-Streamer Necrit94 (via Dexerto) verriet, dass drei neue Shows in Arbeit sind, von denen eine bereits ein Jahr in Produktion ist. Diese Shows geben uns einen Einblick in verschiedene Bereiche der Welt von League of Legends, darunter Noxus, Demacia und Ionia.

Diese Regionen sollten völlig andere Geschichten als Piltover und Zhaun bieten, aber um Fans zu besänftigen, die einfach nur mehr von der Originalbesetzung sehen wollen, sind wir sicher, dass wir in diesen neuen Serien den einen oder anderen Hinweis und Teaser sehen werden. Das Ende von Arcane war schon immer mit Traurigkeit verbunden, aber wie wir letzte Woche herausgefunden haben, kam das Ende der Serie so schnell, weil es so viele andere Geschichten zu erzählen gibt.