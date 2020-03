Drei weitere Inhalte für Anno 1800 in 2020 geplant

Die Zukunft von Anno 1800 wird aus drei Erweiterungen bestehen, die alle noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Ubisoft stellte die drei Add-Ons am Nachmittag überblickartig in einem Livestream vor und kündigte eine neue Verkaufsversion an - die Königsedition (enthält beide Saison-Pässe und digitale Inhalte) -, falls die frische Wagenladung an Inhalten weitere Spieler anzieht.

Bereits am 24. März wird "Paläste der Macht" auf dem PC (Epic Games Store, Uplay) bereitstehen und vor allem den bürokratischen Teil des Spiels verschönern. Mit dem DLC gelangen Regierungsgebäude zu Anno 1800 dazu, was uns effizientere Produktionsketten ermöglichen sollte. "Reiche Ernte" macht eure Aufbausimulation zur Landwirtschaftssimulation, da fortgeschrittene Spieler Bauern mit Traktoren Felder bewirtschaften lassen dürfen. "Land der Löwen" führt uns in die Savanne, wo wir mit einem "umstrittenen Herrscher" zusammenarbeiten müssen, um ein Bewässerungssystems auszuprobieren und damit die Wüste zum Blühen bringen müssen.

Ubisoft hat uns außerdem verraten, dass Anno 1800 mittlerweile über eine Million Spieler zählt, was sicherlich einer der Gründe war, warum das Studio aus Mainz weiter am Spiel arbeitet. Am kommenden Wochenende (vom 12. bis zum 15. März) dürfen Neulinge erneut an einem kostenlosen Testwochenende teilnehmen. Spielbar sind der Koop-Modus und die ersten drei Evolutionsstufen.

Quelle: Ubisoft.