Drei weitere Helden im Gamescom-Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows enthüllt

Bandai Namco hatte auf der Gamescom eine Menge neuer Trailer zu bieten, darunter befand sich auch Material zu ihrem Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Darin zeigt der Publisher die "Free Battles", in denen sich Teams aus bis zu drei Charakteren gegenüberstehen. Hervorgehoben wurde zudem ein System, das "Hero Arrival" genannt wird: Spieler müssen mit zwei Spielfiguren lange genug überleben, bis Saitama erscheint und den Kampf sofort für sie beendet. Kombos und perfekte Blocks reduzieren die verbleibende Zeit bis zur Ankunft des Helden häppchenweise.

Darüber hinaus kennen wir drei weitere Charaktere, die sich dem Kader des Kampfspiels anschließen: Terrible Tornado, Silverfang und Atomic Samurai. Einen Eindruck von diesem Trio erhaltet ihr unten auf den Screenshots. One Punch Man: A Hero Nobody Knows hat noch keinen Termin erhalten, soll aber auf PS4, PC und Xbox One erscheinen.