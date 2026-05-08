Drei Wanderer werden nach dem Ausbruch des Mount Dukono weiterhin in Indonesien vermisst

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Letzte Nacht in Europa (22:41 GMT/07:41 Ortszeit) ereignete sich am Mount Dukono auf der indonesischen Insel Halmahera (Nord-Maluku) ein heftiger Ausbruch, bei dem drei Tote und Tausende vertrieben wurden, nachdem Asche in einer Rauch- und Trümmersäule eine Höhe von 10 km erreichte. Die indonesischen Behörden haben die Öffentlichkeit gebeten, sich aus irgendeinem Grund mindestens 4 Meilen (2,5 km) vom Ort fernzuhalten und haben rund zwanzig Personen evakuiert.

Drei Personen werden jedoch weiterhin vermisst. Es handelt sich um zwei singapurische Staatsangehörige und eine indonesische Staatsangehörige, die an den Hängen des Mount Dukono wanderten, einer Route, die nach einem früheren Vulkanausbruch im Jahr 2024 von den örtlichen Behörden gesperrt war. Indonesien liegt auf dem sogenannten Feuerring, einer Konvergenz tektonischer Platten im Pazifik, die durch hohe seismische Aktivität und etwa hundert hochaktive Vulkane gekennzeichnet ist. Reuters hat vom örtlichen Polizeichef berichtet, dass es nach dem Ausbruch drei Todesopfer gibt, aber es war nicht möglich zu überprüfen, ob es sich um dieselben drei Vermissten handelt. Ein Video, das von einem Zeugen mit einem Mobiltelefon aufgenommen und von Reuters bestätigt wurde, zeigte Wanderer, die den Berg hinabstürmten, während eine riesige Rauch- und Aschesäule hinter ihnen in den Himmel stieg.

Die indonesische Vulkanologiebehörde hat für das Gebiet eine Alarmstufe 3 (die höchste) eingehalten, und seit März letzten Jahres gab es bis zu 200 kleinere Ausbrüche in Dukono. Die Rauchwolke steigt noch mehrere Kilometer in den Himmel, aber die Behörden haben bestätigt, dass der Luftverkehr vom Ausbruch nicht betroffen ist.