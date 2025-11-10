Mindestens 3 Tote und 15 Verletzte nach starker Flutwelle auf Teneriffa

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass 3 Menschen starben und 15 weitere verletzt wurden, nachdem eine schwere Flutwelle die spanische Insel Teneriffa getroffen hatte, Einwohner und Touristen ins Meer riss und dringende Sicherheitswarnungen der Behörden auslöste.

Die Rettungsdienste sagten, dass eine Frau starb, nachdem sie in der Nähe von Puerto de la Cruz ins Wasser gezogen wurde, während ein Mann in Santa Cruz de Tenerife tot aufgefunden wurde. Ein dritter Mann wurde im Meer vor einem Strand in Granadilla entdeckt. Die Beamten forderten die Öffentlichkeit auf, sich von der Küste fernzuhalten und keine Fotos oder Videos von der rauen See zu machen.

Rettungen, steigende Wellen und anhaltende Alarme

Rettungsteams haben einen Mann aus der Luft geflogen, der bei La Guancha im Norden der Insel ins Wasser gefallen war, aber später im Krankenhaus starb. Ein weiterer Mann wurde bei El Cabezo im Süden aus dem Meer geborgen, wo Rettungsschwimmer und medizinisches Personal ihn nicht wiederfinden konnten.

In Puerto de la Cruz starb eine Frau an einem Herzinfarkt, nachdem sie ins Wasser gespült worden war, und 10 weitere wurden aufs Meer hinausgezogen. Drei von ihnen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Augenzeugenberichte berichteten von chaotischen Szenen, als die Wellen auf die Küste trafen. Die Behörden auf den Kanarischen Inseln haben Warnungen vor Küstengefahren herausgegeben und davor gewarnt, dass in den kommenden Stunden mit Wellen von bis zu zwei bis vier Metern zu rechnen ist. Touristen und Einwohner wurden aufgefordert, "äußerste Vorsicht" walten zu lassen, da sich die Seebedingungen weiter verschlechtern.