Drei Tote bei Schießerei in Uppsala: Polizei leitet Mordermittlungen ein

Die neuesten Nachrichten über Schweden . Drei Menschen wurden am Dienstag im Zentrum von Uppsala, Schweden, erschossen, was die Polizei dazu veranlasste, eine Morduntersuchung einzuleiten. Die Beamten reagierten, nachdem Zeugen berichtet hatten, dass sie mehrere Schüsse in der Nähe eines örtlichen Friseursalons gehört hatten.

Die Behörden bestätigten, dass eine Person mit einem Elektroroller vom Tatort geflohen ist, eine Methode, die zuvor mit Bandenkriminalität in der Region in Verbindung gebracht wurde. In Uppsala hat es in den letzten zehn Jahren zu einem Anstieg solcher Gewalt gekommen, die oft mit Netzwerken des organisierten Verbrechens in Verbindung gebracht wird.