You're watching Werben

The Crew 2, Frostpunk und Surviving Mars sind für Kunden von Playstation Now ab sofort erhältlich. Sony hat die drei Spiele am Abend in ihrem Online-Abo freigeschaltet, zahlende Nutzer dürften diese und viele weitere Games auf PC und Playstation-Konsolen spielen. The Crew 2 wird bereits am 5. Juli wieder aus dem Angebot entfernt, ihr solltet euch also ein wenig beeilen.