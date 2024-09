Drei Titel von drei spanischen Einzelentwicklern, die man im Auge behalten sollte

HQ

Oftmals, wenn wir über die Entscheidungen in der Entwicklung bestimmter Titel sprechen, insbesondere bei großen Publishern und Teams, könnte man denken, dass es schwierig ist, Leidenschaft in das Endprodukt einzubringen, wenn man nur einer von Hunderten von Mitwirkenden ist. Doch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die großen Versprechen für die Zukunft der Videospiele im unabhängigen Entwickeln liegen. Es gibt kaum ein größeres Engagement für ein zukünftiges Spiel, als der Direktor, Drehbuchautor, Animator, Komponist, Programmierer und alle anderen Positionen zu sein, die man sich vorstellen kann. Kurz gesagt, wenn man der alleinige Entwickler ist, bedeutet das, dass das Projekt von einem selbst stammt. Es ist dein Baby, wenn ich das so sagen darf.

All dies wird angesprochen, weil es in letzter Zeit genau drei Projekte dieser "Solo-Entwickler" waren, die an Zugkraft und Bekanntheit gewonnen haben, und wir wollten sie hier hervorheben.

Die erste ist Nimbusfall, von GodziPixel. Es ist ein farbenfroher und lebendiger Action-Titel im Boss-Rush-Stil, bei dem Rache die Hauptmotivation in der Erzählung ist. Es wurde am 13. September veröffentlicht und kann für weniger als fünf Euro auf Steam erworben werden. Ein Schnäppchen.

Wir haben NattoXez bereits letztes Jahr auf dem IndieDevDay getroffen, als er diese Cat-Astrophy vorbereitet hat (er war damals noch minderjährig, aber er hat bereits für Aufsehen bei den Teilnehmern der Veranstaltung gesorgt) und es scheint, dass er nächste Woche auch in La Farga dabei sein wird, um uns seine Fortschritte zu zeigen.

Inés Alcolea ist seit Jahren eine multidisziplinäre Person in vielen Bereichen. Sie hat ein Buch geschrieben, arbeitet als PR-Mitarbeiterin in einer Agentur, ist Aktivistin, Kunsthandwerkerin... Kurz gesagt, sie hatte das Profil, das ein so originelles Projekt wie ihr [System] brauchte. Es ist eine Übung in sprachlicher Interaktion, bei der durch die Korrektur eines Satzes eine Erzählung mit Entscheidungsfindung entwickelt wird. Sie finden es auf der Itch.io Plattform.