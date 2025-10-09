Drei Super Nintendo-Klassiker wurden Ihrer Switch Online-Bibliothek hinzugefügt

HQ

Das Tempo der neuen 16-Bit-Ergänzungen der Switch Online -Bibliothek ist vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie früher, vor allem, weil die meisten der großen Klassiker bereits veröffentlicht wurden, aber Nintendo erweitert die Auswahl an Titeln weiter.

Jetzt sind drei weitere Klassiker hinzugekommen: Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special und Mario & Wario. Wenn Ihnen letzteres nicht bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es bisher nur in Japan erhältlich war und ein Spiel ist, das für die Maussteuerung entwickelt wurde.

Da die Funktion Joy-Cons für Switch 2 als Maus fungiert, ist dieses Problem jetzt leicht zu beheben, und Sie können auch eine normale Maus sowohl an Switch als auch an Switch 2 anschließen, wenn Sie dies bevorzugen.

Schauen Sie sich unten eine kurze Präsentation der Spiele an. Sie wurden veröffentlicht und stehen ab sofort zum Download und Spielen zur Verfügung.