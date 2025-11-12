Drei Sega-Maskottchen schließen sich Sonic Racing: Crossworlds an

HQ

Wir kennen bereits einige Gastcharaktere, die zu Sonic Racing: Crossworlds kommen, nicht zuletzt aus dem Anime Avatar, Ninja Turtles, Pac-Man und Mega Man. Diese kommen allerdings von anderen Firmen und werden etwas Geld kosten, aber es sind natürlich auch Newcomer von Sega selbst auf dem Weg.

Diese werden ohne Aufpreis zusammen mit einem Kart veröffentlicht, und im Laufe des Abends wurden drei neue Rennwagen in Verbindung mit einem neuen Trailer vorgestellt.

Diese sind:



Nächte - Dezember 2025

- Dezember 2025

AiAi - Januar 2026

- Januar 2026

Tangle & Whisper - Februar 2026



Segas Saturn-Ikone, der Traumdämon Nights, muss sicherlich nicht vorgestellt werden, ebenso wenig wie der Super Monkey Ball-Primat AiAi, aber Tangle & Whisper ist vielleicht nicht so bekannt. Sie stammen aus dem Sonic-Universum, sind aber noch nie in einem Spiel aufgetaucht. Stattdessen stammen sie aus den offiziellen Comics von IDW, wo sie zu Fan-Favoriten geworden sind, was nun dazu geführt hat, dass sie in Sonic Racing: Crossworlds zu digitalen Rennfahrern geworden sind.

Schauen Sie sich das Video unten an, und wir werden zurückkommen, wenn wir mehr über ihre Karts und Veröffentlichungstermine wissen.