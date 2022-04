Drei Screenshots zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes zeigen Spielsysteme

HQ

Als Koei Tecmo in der jüngsten Nintendo Direct Fire Emblem Warriors: Three Hopes offiziell ankündigte, wurde eine Auswahl actionreicher Screenshots veröffentlicht. Amazon Japan hat nun ein paar Aufnahmen aus dem Spiel veröffentlicht, auf denen wir weniger auffällige Spielmechaniken erkennen.

Zum einen scheint es eine Art Kantine zu geben, die den hungrigen Rekruten als sozialer Treffpunkt dient und somit natürlich an die große Essenshalle des Klosters Garreg Mach aus Fire Emblem: Three Houses erinnert. Vielleicht können wir uns dort nicht nur stärken und erholen, sondern auch mit Charakteren interagieren und unsere Affinität zu ihnen erhöhen?

Auf zwei anderen Bildern sehen wir ein Missionsmenü und eine Eroberungskarte, die Einheitenpräsenz und Truppenbewegungen visualisiert. Obwohl wir in Fire Emblem Warriors: Three Hopes im Alleingang tausende Feinde ausschalten werden, vergisst das Spiel also nicht seine taktischen Wurzeln. Bis wir nähere Informationen von Nintendo erhalten, dürfte es nicht mehr lange dauern, denn am 24. Juni erscheint das Spiel bereits.

Quelle: Nintendo Everything