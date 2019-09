Drei schnelle Gameplay-Clips zu Link's Awakening machen aus alt neu

Nintendo hat uns freundlicherweise erlaubt, The Legend of Zelda: Link's Awakening schon vor dem offiziellen Verkaufsstart am kommenden Freitag (20. September) auf der Nintendo Switch auszuprobieren und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ob das Abenteuer unseren wohligen Erinnerungen an das Original standhält, das erfahrt ihr im Laufe der Woche. Um euch die Wartezeit bis dahin zu versüßen, haben wir drei kurze Videoclips aufgenommen, die verschiedene Aspekte des Remakes zeigen. Im ersten Video zeigen wir euch das Geheimnis um Totakas Song: Langjährige Fans werden die Melodie vom Künstler Kazumi Totaka sicher wiedererkennen.

You watching Werben

Im zweiten Clip schauen wir uns einen der frühen Dungeons an, denn ohne Kerker wäre das hier ja kein klassisches Zelda-Abenteuer. Drei mächtige Feinde erwarten uns in diesem frühen Verlies, darunter der elektrische ChuChu, ein Steingolem und der Boss Hardhit-Käfer.

You watching Werben

Der letzte Clip zeigt euch, wie wir die Insel Cokolint in ihrer neugeschaffenen Pracht erkunden. Überall warten Feinde und Fallen auf den jungen Link und wer genau hinschaut, findet vielleicht sogar ein Geheimnis. Ein paar Fähigkeiten hatten wir an dieser Stelle bereits, könnt ihr sie alle identifizieren?