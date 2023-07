Drei Schlüssel zum Verständnis von Wayfinder vor der Early-Access-Veröffentlichung

Jede kleine Vorschau, die wir von Wayfinder gesehen haben, hat uns eine Spur von Brotkrumen über die Geschichte und die tiefe Überlieferung seines Universums hinterlassen, in dem die Helden der Vergangenheit daran scheiterten, die Lighthouse zu verteidigen und dem Gloom erlagen. Jetzt kehren sie als Wayfinders zurück, Krieger aus anderen Welten für das ultimative letzte Gefecht.

Airship Syndicate entwickelt dieses Hack-and-Slash-Action-MMO, das diesen Sommer im Early Access für PC und PlayStation erscheinen wird. Und um uns allein oder mit Freunden auf dieses neue Abenteuer vorzubereiten, hatten wir die Gelegenheit, mit dem Regisseur Steve Madureira zu sprechen, der uns drei wichtige Punkte darüber gab, was wir von dieser Veröffentlichung erwarten können.

Die erste davon ist die reichhaltige offene Welt, in der andere Spieler durch die Biome streifen und eine sich verändernde Welt erkunden und sich ihr stellen.

"Ihr werdet sehen, wie andere Spieler da draußen Quests machen, Weltbosse finden, Events machen, die in der Welt spawnen, erkunden und Geheimnisse finden. Dort gibt es Dungeon-Eingänge."

Diese Dungeons sind der zweite wichtige Punkt, da sie tatsächlich jedes Mal zufällig generiert werden, wenn du einen findest, um den Fokus der Gloom zu zerstören, die darin generiert wird. Diese Dungeons können alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern abgeschlossen werden.

"Dann die Dungeons selbst, die wir Lost Zones nennen. Es ist im Grunde ein Gebiet der Welt, das die Düsternis übernimmt, und du gehst hinein und zerstörst die Anker der Düsternis und versuchst, das Gebiet zurückzuerobern. Es wird jedes Mal zufällig generiert, wenn die Düsternis die Realität manipuliert, während du hineingehst. Und das werden instanziierte Dungeons mit drei Spielern sein.

Du kannst die meisten Inhalte des Spiels alleine oder mit anderen spielen. Das Spiel passt sich an die Anzahl der Spieler an. Es gibt einige Aktivitäten, für die eine Gruppe erforderlich ist, aber wir haben ein Matchmaking, um sicherzustellen, dass auch dafür Leute da sind."

Und wenn wir schon beim Thema Multiplayer sind: Das Konzept der Hauptbasis von Skylight (die letzte Bastion der Menschheit) besteht darin, einen "Hub" bereitzustellen, in dem Sie Quests erhalten und liefern, handeln und mit anderen Spielern interagieren können. Und erstelle sogar ein Haus und dekoriere es mit Trophäen und Beute aus deinen Abenteuern, die auch Skill-Boosts bieten. "Und je größer Ihr Haus ist, desto mehr Kräfte können Sie aktivieren."

"Sie werden auch in der Lage sein, Dinge wie Trophäen zu finden, die gerne animieren, lustige Dinge tun, Haustiere für Ihr Haus. Einige der Trophäen, mit denen du interagieren kannst. Zum Beispiel ist ein Trickster dieses Wesen in der Welt, und er könnte in einem Kerker auftauchen und ähnliche Glücksspiele haben, wie eine Trickster-Truhe, die man öffnen kann."

Und wir werden in der Lage sein, gemeinsam mit denen unserer Freunde unser eigenes Zuhause zu schaffen, eine "Nachbarschaft" zu schaffen, in der wir diese Power-Ups teilen und ein Gemeinschaftsgefühl über das Spiel hinaus erzeugen können.

"Wir werden irgendwann Nachbarschaften einführen, so dass man eine Instanz-Nachbarschaft haben wird, in der man ein Haus neben einem Freund haben kann. Schauen Sie sich an, wie sie ihr Haus dekorieren. Wir möchten Möglichkeiten haben, wie ihr einen Slot für Artefakte haben könnt. Dein Freund kann ein Artefakt in einem Haus hinterlassen, um dich mit Energie zu versorgen."

"Wir wollen Dinge wie Nachbarschaftsveranstaltungen und Gemeinschaftsveranstaltungen in der Nachbarschaft machen, um deine Nachbarschaft aufzuwerten. Und schließlich Gildenwohnungen und all das."

Im Moment gibt es noch kein bestätigtes Datum für die Early-Access-Veröffentlichung von Wayfinder, aber hoffentlich kommt die Ankündigung in den nächsten Tagen oder Wochen und wir können all diese interessanten Systeme selbst ausprobieren.