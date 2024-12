Drei relativ große Studios geben umfangreiche Entlassungen bekannt

HQ

Wir gehen davon aus, dass sich das Blatt wenden wird, aber die letzten Jahre waren besonders hart für die Spieleindustrie, da große und kleine Studios entweder massive Entlassungen ankündigten oder ihre Türen ganz schlossen.

Leider wird dies noch eine Weile so weitergehen, da kürzlich bis zu drei Studios Entlassungen angekündigt haben. Der Entwickler Illfonic hat via X bekannt gegeben, dass er dabei ist, einen größeren Teil seiner gesamten Belegschaft zu entlassen. Sie hatten Erfolg mit Friday the 13th: The Game, konnten aber mit ihren neuesten Projekten nicht ein ausreichend großes Publikum anziehen.

Torn Banner Studios hatten mit Chivalry 2 Erfolg, aber ihr neuestes Projekt, No More Room in Hell 2, ist nicht ganz so gut gestartet wie erhofft. Sie verraten über LinkedIn, dass sie auch eine gute Anzahl von Mitarbeitern entlassen werden, aber es ist nicht bekannt, wie viele tatsächlich betroffen sind. CEO Steve Piggott sagt dazu:

"Als völlig unabhängiger, selbstfinanzierter Entwickler stehen wir vor vielen Herausforderungen. Unser Team navigiert diesen Prozess mit enormer Sorgfalt und Wertschätzung für die Betroffenen. Die Torn Banner Studios wären ohne das Engagement, die Leidenschaft und die Errungenschaften dieser großartigen Menschen nicht der Ort, der sie heute sind."

Zu guter Letzt haben wir noch Entwickler Deck Nine hinter Life is Strange: Double Exposure, wo der CEO auch eine große Entlassungsrunde über X enthüllt:

"Heute sind wir traurig, die Nachricht mitteilen zu müssen, dass wir uns von einigen unserer Teammitglieder verabschieden müssen. Dies war eine äußerst schwierige Entscheidung und spiegelt die herausfordernden Zeiten wider, mit denen viele Unternehmen in unserer Branche derzeit konfrontiert sind. Wir sind jedem Einzelnen sehr dankbar, der seine harte Arbeit, Leidenschaft und sein Engagement dafür eingesetzt hat, mit uns transformative Unterhaltung zu schaffen."

Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen.