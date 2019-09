Drei Parteien der Xbox Game Studios enthüllen innerhalb des nächsten Jahres neue Projekte

Microsoft hat in den letzten Jahren die Liste ihrer Erstanbieter-Studios - also Entwickler, die exklusiv Software für den Windows-Store (Xbox One/Windows 10) herstellen - maßgeblich aufgestockt. Doch wann werden diese Projekte veröffentlicht? Darüber hat der Marketing-Chef von Xbox, Aaron Greenberg, in einem Interview mit dem Offiziellen Xbox-Magazin gesprochen. Im Gespräch erklärte er, dass zumindest Obsidian Entertainment, Inxile Entertainment und Ninja Theory im nächsten Jahr etwas Neues mit uns teilen werden.

"Tameem Antoniades, der an Hellblade arbeitete - sein Team ist gerade mit etwas anderem beschäftigt und darüber haben wir noch nicht gesprochen. Bei Obsidian sitzt das Team derzeit an The Outer Worlds, ein Teil arbeitet an Pillars [of Eternity 2: Deadfire] und der [Rest] sitzt an einer [Überraschung]. Und Inxile: Da ist das Wasteland-3-Team und eine Abteilung, die an einer anderen Sache arbeitet. Ich denke wir haben vieles, um Fans im nächsten Jahr zu überraschen [...]. Ihr könnt Fortsetzungen erwarten, ihr könnt neue IPs erwarten. Ihr solltet Dinge erwarten, an die ihr noch nie gedacht habt."

Es ist noch nicht bekannt, ob diese Projekte Windows-exklusiv sind, da zumindest bei Obsidian einiges darauf hindeutet, dass sie möglicherweise an einem plattformübergreifenden Projekt werkeln - das geht jedenfalls aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervor. Gesucht werden zwei Entwickler: Einer der sich mit Nahkampfkämpfen in Videospielen auskennt, sowie ein Netzwerkprogrammierer. Vom Personalvermittler des Unternehmens wird das Projekt als "nächstes Multi-Plattform-RPG" bezeichnet, es basiert wohl auf der Unreal Engine und bietet am Ende im Idealfall "Multiplayer-Gameplay-Systeme" - sofern sich dafür jemand finden lässt.

