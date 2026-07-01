Drei niederländische Spieler wurden nach einem verpassten Elfmeterschießen bei der Weltmeisterschaft rassistische Online-Beleidigungen erlitten

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Der niederländische Fußballverband (KNVB) hat von rassistischen Online-Beleidigungen berichtet, die drei ihrer Spieler erlitten haben, die beim 1:1 (3:2 im Elfmeterschießen) gegen Marokko im Achtelfinale der Weltmeisterschaft ihren Elfmeter verfehlten. Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville verfehlten alle ihre Würfe, und die Niederlande schieden aus der Weltmeisterschaft aus.

Nach dem Spiel sahen sich die drei Spieler einer Welle rassistischer, diskriminierender und beleidigender Nachrichten in den sozialen Medien ausgesetzt, und alle drei mussten Kommentare auf ihren Social-Media-Accounts deaktivieren, um weitere Beleidigungen zu verhindern. Die KNVB reagierte und erstattete eine Meldung an Meld. Online Discriminatie, das offizielle niederländische Meldezentrum für Online-Hassrede und Diskriminierung, das nun entscheidet, ob die Kommentare strafbar sind, was zu einer formellen Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft führt.

"Fußball hat die Macht, Millionen von Menschen aus allen Hintergründen zu vereinen, während Diskriminierung sie nur spaltet. Das ist grundsätzlich unvereinbar mit allem, wofür der Sport steht", teilte die KNVB in einer Stellungnahme mit.

NLTimes berichtet, dass dies nicht das erste Mal ist, und erinnert daran, dass auch Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka nach verpassten Elfmeterschießen beim UEFA-Europa-2020-Finale 2021, als England im Elfmeterschießen gegen Italien verlor, mit rassistischen Beleidigungen angegriffen wurden.