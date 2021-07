Drei neue Zonen und 20 kostenlose Pokémon in New Pokémon Snap

Der Ende April veröffentlichte New Pokémon Snap mag die Kamera noch nicht aus der Hand legen, denn am 4. August wird ein neues Update die Spielerfahrung erweitern. Nintendo und Bandai Namco haben am Nachmittag bekanntgegeben, dass die Spieler ab nächster Woche drei neue Gebiete erkunden können, um Schnappschüsse von insgesamt 20 neuen Pokémon aufzunehmen.

Im dazugehörigen Video erleben wir ein Abenteuer in reißenden Stromschnellen, erkunden auf Erbsengröße geschrumpft einen geheimen Pfad in einem Naturpark, und genießen einen Spaziergang durch eine trockene Schlucht. Außerdem werden im Trailer viele Bilder von Pokémon präsentiert, die kommende Woche mit dem neuen Update zu New Pokémon Snap hinzukommen.

Quelle: Serebii.