Drei neue Titel, die dem Game Pass Core-Abonnement hinzugefügt wurden

HQ

Im Herbst 2023 wurde Xbox Live, der Online-Dienst, der den Grundstein für alles legte, was Konsolenspieler heute als selbstverständlich ansehen, in den Ruhestand verabschiedet. Stattdessen wurde es in Game Pass Core umgewandelt, einen Dienst, der es Ihnen ermöglicht, online zu spielen und auf eine kuratierte Anzahl von Spielen zuzugreifen, die Sie kostenlos herunterladen und genießen können.

Ein paar Mal im Jahr wird das Angebot erweitert, und jetzt ist das gerade passiert. Via Xbox Wire wurde bekannt gegeben, dass Batman: Arkham Knight, Pokémon Challenger Monster Sanctuary und das gefeierte Indie-Abenteuer Tunic am 26. März zum Line-up hinzugefügt werden. Wir können Ihnen guten Gewissens empfehlen, sie alle zu spielen, und hier ist eine vollständige Liste von allem, was enthalten ist.

Oh, und etwas, das viele vielleicht übersehen haben, ist, dass Sie mit Ihrem Game Pass Core -Abonnement auch Anspruch auf zusätzliche Rabatte auf Spielkäufe haben, über die Sie hier mehr lesen können.